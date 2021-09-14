Куала-Лумпур, , 16:12 — REGNUM Правительство Малайзии не планирует распускать парламент до конца июля 2022 года, сообщает Republika.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соглашение было достигнуто для поддержания политической стабильности на фоне усилий по восстановлению страны после эпидемии коронавируса.

Коалиция премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Яакоба, имеющая незначительное большинство в парламенте, подписала договор о сотрудничестве с основным оппозиционным блоком во главе с Анваром Ибрагимом.

Правительство согласилось принять ряд указов и реформ, включая закон, ограничивающий срок пребывания у власти премьер-министра страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 21 тысячу человек.

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