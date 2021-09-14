Куала-Лумпур, 14 сентября 2021, 16:12 — REGNUM Правительство Малайзии не планирует распускать парламент до конца июля 2022 года, сообщает Republika.
Соглашение было достигнуто для поддержания политической стабильности на фоне усилий по восстановлению страны после эпидемии коронавируса.
Коалиция премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Яакоба, имеющая незначительное большинство в парламенте, подписала договор о сотрудничестве с основным оппозиционным блоком во главе с Анваром Ибрагимом.
Правительство согласилось принять ряд указов и реформ, включая закон, ограничивающий срок пребывания у власти премьер-министра страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 21 тысячу человек.
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