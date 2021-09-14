Куала-Лумпур, 14 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Правительство Малайзии не планирует распускать парламент до конца июля 2022 года, сообщает Republika.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Соглашение было достигнуто для поддержания политической стабильности на фоне усилий по восстановлению страны после эпидемии коронавируса.

Коалиция премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Яакоба, имеющая незначительное большинство в парламенте, подписала договор о сотрудничестве с основным оппозиционным блоком во главе с Анваром Ибрагимом.

Правительство согласилось принять ряд указов и реформ, включая закон, ограничивающий срок пребывания у власти премьер-министра страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 21 тысячу человек.