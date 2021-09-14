Сыктывкар, 14 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. С начала года в Коми долги за услуги ЖКХ выросли на 8,4%. Об этом на совещании в правительстве республики сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики КомиИгорьКузьмичев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Selfcreation.ru Долги

По его словам, к 1 августа задолженность потребителей перед предприятиями ЖКХ по состоянию составила 9,6 млрд рублей. Основная доля в общей структуре задолженности приходится на население — 5,1 млрд. Предприятия ЖКХ задолжали 2,6 млрд рублей, бюджетные организации — 320 млн и прочие предприятия 910 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, перевод котельных на биотопливо оказался коммунальщикам Коми не по карману.