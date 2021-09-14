Сеул, , 16:05 — REGNUM Представители Южной Кореи и Австралии призвали КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации без каких-либо предварительных условий. Об этом сговорится в совместном заявлении, принятом 13 сентября по итогам состоявшихся в Сеуле переговоров глав внешнеполитического и оборонных ведомств Южной Кореи и Австралии.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что со стороны Южной Кореи во встрече принимали участие министр иностранных дел Чон Ый Ён и министр обороны Со Ук, а с австралийской — соответственно Марис Пейн и Питер Даттон.

«Министры приветствовали приверженность США и Южной Кореи продолжению дипломатических усилий для улучшения отношений с КНДР, призвав Пхеньян начать конструктивный диалог без предварительных условий. Они подтвердили неизменную поддержку диалога и дипломатии, подчеркнув их необходимость для полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове», — говорится в заявлении.

Участники встречи подтвердили важность «добросовестного выполнения» соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Пхеньяну проводить ядерные испытания.

Стороны также договорились укреплять партнёрство с ориентацией на будущее по широкому спектру областей, включая борьбу с пандемией коронавируса, восстановление экономики, изменение климата и торговлю.

Представители двух стран договорились организовать политический диалог по информационным и космическим технологиям, продолжить совместную работу по достижению целей каждой страны в области углеродной нейтральности. Они подчеркнули важность тесного сотрудничества для расширения доступа к вакцинам от COVID-19, а также подтвердили приверженность сотрудничеству для увеличения глобальных поставок вакцин.