Варшава, 14 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Министр по делам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг во время пресс-конференции 14 сентября назвала планируемый размер минимальной зарплаты в стране в 2022 году. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польские злотые

Так, по словам Малонг, минимальная заработная плата в следующем году должна составить 3 010 злотых (около 660 евро). Она отметила, что это означает её увеличение на 210 злотых по сравнению с нынешним годом.

«На 7,5% также вырастет минимальная почасовая ставка и составит почти 20 злотых (около 5 евро)», — подчеркнула министр.