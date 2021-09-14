Новосибирск, 14 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неуплату алиментов 32-летний житель села Кыштовка получил 75 часов обязательных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

R40.fssp.gov.ru Судебный пристав

«Выплачивать алименты добровольно гражданин не желал, о чём откровенно говорил бывшей супруге. Застать должника по месту жительства судебные приставы не могли. Было известно, что мужчина большую часть времени находится за пределами Кыштовского района и периодически появляется в селе. В конце августа приставу-исполнителю поступила информация, что должник приехал в Кыштовку. Судебные приставы организовали поиски мужчины и через три дня его задержали», — уточнили в ведомстве.

На должника составили протокол за «неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и арестовали дорогостоящий телефон. После рассмотрения протокола суд вынес решение и назначил административное наказание в виде обязательных работ.