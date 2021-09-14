Рязань, 14 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Оперативно доработать все необходимые вопросы по пуску систем отопления поручил 14 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он подчеркнул, что тепло должно прийти в дома и на социальные объекты независимо от регламентов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

Вопрос предстоящего отопительного сезона руководитель области попросил взять под личный контроль глав муниципалитетов. Активно включиться в работу должно и министерство ТЭК и ЖКХ региона.

«Ожидается похолодание. Ряд регионов ускоряет подключение к отоплению. Прошу профильные ведомства рассмотреть такую возможность в Рязанской области. Необходимо начать подачу тепла на социальные объекты и в жилые дома как только станет холодно, и люди действительно будут в этом нуждаться. Мы и так живем в условиях пандемии, не нужно усугублять ситуацию сезонным повышением ОРВИ», — подчеркнул Николай Любимов.

Отопительный сезон 2020 года в Рязанской области начался с 21 сентября.