Москва, , 16:01 — REGNUM В Госдуме назвали подключение жителей ДНР и ЛНР к программе переселения соотечественников логичным и понятным шагом МВД.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Понятно, что на территории ДНР и ЛНР живёт много тех, кто хотел бы получить российское гражданство, но они сталкиваются с бюрократическими препонами в Федеральной миграционной службе. Вот и получается абсурдная история, что русскоязычным людям получить гражданство оказывается сложнее, чем не говорящим на русском языке гражданам Средней Азии», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в телеграм-канале.

По состоянию на июль 2021 года, уже более 611 тыс. жителей Донбасса получили российские паспорта, привел данные депутат. Он уверен, что после упрощения всех процедурных моментов, все желающие смогут стать гражданами России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МВД предложили подключить жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к программе переселения соотечественников в Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Донбасс предложили включить в программу РФ по переселению соотечественников