Пекин, 14 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Власти Китая намерены усилить продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве для укрепления национального единства. Об этом сообщается в «Предложениях об усилении построения цивилизованного интернет-пространства», обнародованных 14 сентября на сайте китайского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая и канцелярия Государственного совета КНР, опубликовавшие «Предложения», обратились к департаментам в различных регионах страны с просьбой последовательно реализовывать изложенные в них положения на практике.

Отмечается, что «цивилизованный интернет» создаётся для дальнейшего укрепления руководящей позиции идеологии марксизма в интернет-пространстве, консолидация идеологических основ о сплоченности партии и народа, а также укоренение в сознании людей базовых социалистических ценностей.

Для этого Пекин планирует усилить роль сайтов, страниц в социальных сетях и приложений, продвигающих государственную идеологию.