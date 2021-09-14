Кишинёв, 14 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду провела встречу со спецпредставителем председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом, прибывшим в Кишинёв. Об этом она сообщила 14 сентября в соцсети Facebook.

(сс) European People's Party Президент Молдавии Майя Санду

Как написала молдавский президент, с в ходе встречи обсуждалось урегулирование молдавско-приднестровского конфликта. По её мнению в решении конфликта поможет борьба с коррупцией в Молдавии.

«Государство с неподкупными институтами сделает правый берег более привлекательным и, таким образом, усилит взаимодействие между жителями двух берегов Днестра и будет способствовать процессу реинтеграции», — написала Санду в сообщении.

Она добавила, что на встрече с Майер-Хартингом они пришли к соглашению, что нужно уважать права и свободы жителей Приднестровья.

Напомним, ранее Санду, став президентом Молдавии, заявила о своей позиции, что Россия должна вывести миротворцев из региона. Она предложила заменить военных на гражданскую миссию ОБСЕ.