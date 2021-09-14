Киев, , 16:02 — REGNUM Европейская комиссия отложила решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи для Украины, заявил 14 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Кредит Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ на Украине и будет ориентироваться на фонд, принимая решение о дальнейшем выделении средств для Киева.

ИА REGNUM напоминает, что Украина должна получить от ЕС 1,2 млрд евро финансовой помощи. Первый транш в размере 623,5 млн евро Киев получил в декабре прошлого года. Согласно официальному заявлению правительства, эти средства были направлены на уменьшение внешнего финансового давления, улучшения платежного баланса государства, обеспечения бюджетных нужд.

Ранее сегодня Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия МВФ для получения очередного кредитного транша от фонда и ждёт формального утверждения решения о продолжении сотрудничества.