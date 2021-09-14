Варшава, 14 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр и министр культуры, национального наследия и спорта Польши Петр Глиньский передал Национальному музею в Варшаве картину Альберта Эдельфельта «Под березами» 14 сентября. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Произведение, которое до войны находилось во дворце в Спале, было найдено в 2019 году на чердаке одного из домов в Лодзи. Долгие годы эта картина считалась утерянной.

В ходе передачи картины Петр Глиньский отметил, что его ведомство систематически возвращает работы, утерянные во время Второй мировой войны.

В настоящее время осуществляется более 80 реституционных процессов.