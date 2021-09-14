Таллин, 14 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Политическая элита Эстонии устами уходящей с поста президента Керсти Кальюлайд неприятно поразила свой народ, предложив повысить зарплаты депутатам национального парламента Рийгикогу. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Эстония

«В условиях, когда не обремененные властью граждане считают евроценты, стараясь оплатить неприличные счета за электричество, по году стоят в очереди к бесплатному врачу и пытаются свести концы с концами на нищенскую пенсию, им заявляют о недооцененности тяжкого труда законодателей», — возмущен публицист.

Он напомнил, что все проблемы эстоноземельцев являются прямым следствием принимаемых парламентом решений. Например, потерянные вместе с российским транзитом 10% ВВП, раскол общества по социальному и национальному признакам, провал антиковидной кампании или участие в позорной миссии НАТО в Афганистане.

«Никто не отрицает, что любой труд должен быть оплачен в соответствии с его результатами, будь то частная фирма или управление государством. Но АО «Эстонская республика» слишком бедно и неустроенно для того, чтобы акционеры, то есть данном случае налогоплательщики, могли выписывать премии руководству», — считает Чаплыгин.

Он, наоборот, предложил подумать о сокращении расходов на политический аппарат государства, в частности, должности президента или числа депутатов парламента.

«Заявление президента в очередной раз показало, что наша элита живет в другой Эстонии, где благополучие граждан измеряется не минимальной зарплатой и пенсией, а явно завышенными потребностями господ, не знакомых с реальными проблемами обычных людей», — завершил публицист свои размышления.