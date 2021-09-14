Назрань, Ингушетия, 14 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло ДТП с участием четырех автомобилей, среди которых была машина скорой помощи. Во время аварии она перевернулась. Пострадали четыре человека. Серьезных повреждений они не получили, отделавшись ушибами и ссадинами, пишет «Интерфакс».

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Инцидент произошел в городе Назрани 14 сентября около 12:00. На пересечении улиц Базоркина и Картоева столкнулись"Мерседес», «Лада-Приора» и машина скорой помощи. При ударе «Газель» перевернулась. В МВД не уточняют, в каких автомобилях находились пострадавшие пассажиры и в каком они состоянии находятся в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в столице Тувы Кызыле зарегистрировано ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Водитель ВАЗ-21 140 проехал на красный сигнал светофора и столкнулся со скорой. В результате опрокидывания машины пострадали водитель скорой и трое фельдшеров.

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