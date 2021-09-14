Москва, , 15:56 — REGNUM Ситуация на территории Нагорного Карабаха не разрешится через четыре года. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решать, когда российские миротворцы уйдут, не дело одного из политиков Азербайджана, или Армении, или России, это трехсторонний переговорный процесс. Я тоже полагаю, что через четыре года российские миротворцы не уйдут — по объективным причинам, в силу объективных условий» — считает Скаков.

«Обычно миротворческие миссии длятся более пяти лет», — напомнил эксперт.

Через четыре года ситуация ещё не будет урегулирована, и «уход российских миротворцев будет означать уничтожение армянского населения Нагорного Карабаха», отметил политолог.

Он также коснулся вопроса активности Анкары в регионе. «Усиление Турции на Южном Кавказе, желание разместить там военную базу — давний процесс, и к этому нужно относиться серьёзно. Но нервничать не стоит, это объективный процесс», — заявил эксперт.

Напомним, что на территории Нагорного Карабаха, в Лачинском районе и в Каспийской акватории проходят учения войск Азербайджана и Турции.