Тбилиси, 14 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Студенты медицинских университетов в Грузии во время дистанционного обучения смогут посещать очные практические занятия. Об этом сообщает пресс-служба минобразования страны.

Jirka Matousek Студенты на лекции

По данным ведомства, на занятия будут допущены студенты, которые прошли курс вакцинации от COVID-19. Также они могут предъявить справку о том, что в течение последних шести месяцев переболели этой болезнью. Всем остальным студентам-медикам для очного посещения занятий нужно раз в неделю за свой счет сдавать тест на коронавирус.

Лекции в медицинских вузах будут проходить в дистанционном формате. В других учебных заведениях с 15 сентября по 4 октября все занятия будут проходить удалённо. В дальнейшем этот режим может быть отменён.

Стоит отметить, в Грузии, по официальным данным около 138 тыс. студентов. Из них прошли вакцинацию только 17%.