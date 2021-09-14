Джакарта, 14 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о высоких волнах у побережья Индонезии 14−15 сентября 2021 года, сообщает газета Rakyat Merdeka.

Datanami.com Волны

Большая скорость ветра наблюдалась в акватории моря Натуна. Высота волн местами может достигать четырех метров.

Жителей Индонезии призвали быть бдительными, особенно рыбаков, которые собираются выходить в море.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии оценивает вероятность сильных дождей в 27 провинциях страны в период с 13 по 20 сентября 2021 года.

Подробнее в материале:В 27 провинциях Индонезии ожидаются сильные осадки