Саратов, 14 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В 2021 году на обеспечение водоснабжения районов из резервного фонда правительства Саратовской области выделено 121,4 млн рублей, из них порядка 70 млн рублей — весной, остальные средства — в осенний период. Как сообщает 14 сентября пресс-служба регионального правительства, в пруды и водохранилища Левобережья уже поступило 13 млн куб. метров волжской воды.

Admoblkaluga.ru Вода

Решение о дополнительной закачке воды принял губернатор Саратовской области Валерий Радаев после встречи с главами муниципальных районов.

Первая закачка воды началась в мае. После этого губернатор принял решение оказать точечную помощь муниципалитетам, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с водоснабжением. Так, Новоузенску были выделены средства на обустройство 22 скважин, благоустройство еще трех скважин профинансировали Краснокутскому району.

ИА REGNUM напоминает, в марте в Саратовской области в связи с острой нехваткой воды для выращивания кормов в Левобережье возобновили лиманное орошение. Подача воды в Александрово-Гайский район через оросительные каналы началась по поручению губернатора Валерия Радаева.

Читайте также: В Саратовской области из-за дефицита воды разово увлажняют почву