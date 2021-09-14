Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Финляндия расширит прием визовых заявлений в России с 1 октября 2021 года. С этого дня визовые центры начнут принимать заявления от тех, кто хочет въехать в эту страну с деловой целью, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, ранее выданная Финляндией на срок не менее двух лет. Об этом 14 сентября сообщили в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

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Заявления также принимаются от лиц, входящих в установленные ранее отдельные категории. Все новые визовые заявления принимаются только по предварительной записи.

«Расширение приема визовых заявлений не меняет срок действия установленных Финляндией ограничений на въезд. Решения об изменении ограничений на въезд пока не приняты», — предупредили в генконсульстве.

Каждый заявитель должен подписать документ, согласно которому он обязуется самостоятельно проверить соответствие условиям въезда и понимает, что выданная виза не является гарантией того, что въезд в Финляндию будет ему разрешен.

По некоторым оценкам, во время пандемии истекло действие более полумиллиона шенгенских виз, выданных представительствами Финляндии в России. Расширение приема визовых заявлений в России обусловлено желанием Министерства иностранных дел Финляндии, подобно ряду других стран Шенгенского соглашения, предоставить обладателям просроченных виз возможность получить новую визу.

«Решение также мотивировано стремлением предотвратить одновременное поступление большого количества заявлений при возможном изменении ограничений по передвижению через границу. Однако на данный момент нет информации о сроках изменения ограничений», — подытожили в генконсульстве.