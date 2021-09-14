Сеул, 14 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. С января по июнь 2021 года 859 или 47,3% из 1816 корпораций, зарегистрированных на биржах Южной Кореи, сократили штат сотрудников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского института экономических исследований.

Kenny J Lee Южная Корея

Эксперты отмечают, что данная тенденция может сохранится из-за четвёртой волны коронавируса.

Рабочие места сократили 48,4% из 688 предприятий, акции которых торгуются на основном рынке KOSPI, а также 46,6% из 1128 фирм, зарегистрированных на высокотехнологичном рынке KOSDAQ.

Помимо сокращения рабочих мест, 13,2% от общего числа компаний, зарегистрированных на бирже, зафиксировали снижение продаж и операционной прибыли.

Эксперты опасаются, что проблемы компаний могут подорвать общую жизнеспособность южнокорейской экономики.