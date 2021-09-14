Самара, 14 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Риэлтора осудили за мошенничество в отношении сироты в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Сирота

В суде было установлено, что инвалиду детства, который воспитывался в интернате Самары, в 2013 году была выделена отдельная благоустроенная квартира. В конце 2019 года фигурантка уголовного дела воспользовалась правовой неграмотностью инвалида убедила его в том, что эту квартиру нужно продать и купить новую.

Обвиняемая нашла покупателя и помогла потерпевшему получить необходимые для оформления сделки документы и справки.

В начале прошлого года покупатель и потерпевший заключили предварительный договор купли-продажи квартиры. Покупатель передал инвалиду задаток в размере 30 тысяч рублей. Эти деньги потерпевший передал риэлтору.

«31 января 2020 года после оформления договора купли-продажи новый собственник квартиры передал потерпевшему оставшиеся денежные средства в размере 670 тысяч рублей. Однако, фигурантка дела путем обмана присвоила 660 тысяч рублей от указанной суммы под предлогом их дальнейшей сохранности до момента приобретения нового жилого помещения. Таким образом, в результате преступной деятельности осужденной, сироте был причинен ущерб на общую сумму 690 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, в конце 2019 года обвиняемая убедила инвалида в том, что ему в честь дня рождения положен подарок в виде безвозмездного кредита, за который не нужно будет платить деньги. В итоге на потерпевшего был оформлен кредитный договор на сумму свыше 118 тысяч рублей, часть этих средств обвиняемая взяла себе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Квартира была возвращена потерпевшему, фигурантка уголовного дела добровольно возместила причиненный вред.

В итоге суд Промышленного района Самары приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года шесть месяцев.