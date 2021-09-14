Краснокамск, Пермский край, 14 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в реке Кама, сообщает телеграм-канал «Пермь № 1» со ссылкой на администрацию города.

Pixabay.com Нефтяное пятно

Как заявили чиновники, нефтяная жидкость собрана в ёмкости и приготовлена на утилизацию. Для очистки берега используют антисептик. Обработка береговой линии идет к концу. Угроза для людей и экологии отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в районе Краснокамска у берега в реке Кама обнаружен нефтяное пятно. Его протяженность составила 150 метров. Анализ взятых проб воды показал, что ПДК по нефтепродуктам превышена от 2,4 до 60 раз.