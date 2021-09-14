Рига, 14 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Введенные против Белоруссии санкции ударили по деревообрабатывающей промышленности Латвии. Об этом сообщило местное радио Latvijas Radio.

(сс) rapha16 Срубленные деревья

По словам представителей отрасли, они не могут, как раньше, вести бизнес-сотрудничество с белорусскими коллегами. Банки слишком осторожничают и не хотят обслуживать сделки, требуя от бизнесменов доказать ни больше, ни меньше, что партнеры в Белоруссии — не родственники и не друзья президента Александра Лукашенко.

Поставки древесины из Белоруссии очень важны для латвийской деревообрабатывающей отрасли. Так, если сама Латвия в среднем ежегодно производит 2,5 млн кубометров досок, то из Белоруссии на местный рынок поставляется не менее 600 тысяч кубометров досок.

По признанию исполнительного директора отраслевой ассоциации Кристапа Клауса, импортировать древесину из Белоруссии крайне выгодно: «Мы покупаем доски довольно низкого уровня обработки, даже сырые. И в Латвии мы их сушим, строгаем, профилируем, импрегнируем и экспортируем далее».

Кроме того, ввозимая оттуда щепа играет все большую роль в латвийской энергетике.

Ассоциация деревообработчиков Латвии предостерегает, что в 2020 году из Белоруссии в Латвию было ввезено древесины на 177 млн евро, а жесткие последствия санкций приведут к тому, что Великобритания может начать ввозить к себе белорусскую древесину и без предварительной обработки в Латвии.

По оценке Банка Латвии, 75% экспорта латвийских товаров в Великобританию связаны с древесиной и продуктами из нее.