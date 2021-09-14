Киев, 14 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года украинские дилеры реализовали на 28% больше новых легковых машин, чем за аналогичный период год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

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Всего за прошлый месяц на Украине было продано 8,8 тыс. машин. При этом реализация автомобилей на украинском авторынке в январе — августе 2021 года составила 68,8 тыс. экземпляров — на 28% больше в годовом сравнении.

Марочный рейтинг августа 2021 года Украины состоит из моделей: Toyota (1280 шт.; +20%), Renault (1240 шт.; — 3%), KIA (820 шт.; рост в 5,3 раза), а также Nissan (450 шт.; +56%) и Skoda (420 шт.; +58%).

Напомним, в Китае по итогам августа 2021 года было продано 1 322 300 автомобилей — на 16,14% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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