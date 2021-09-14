Тюмень, 14 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Тюмени 14 сентября в доме на ул. Орджоникидзе, 3 прорвало систему теплоснабжения на чердаке. Из-за этого затопило половину квартир, расположенных в центральной части дома, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Затопленный дом на ул. Орджоникидзе, 3 в Тюмени

Подача теплоснабжения в доме прекращена, пострадали шесть из 12 квартир. Жителям предложено временно переехать в гостиницу «Заречье».

Специальной комиссией принято решение начать работу по обследованию дома и оценке нанесённого ему ущерба.

Отмечается, что залитый кипятком трёхэтажный дом признан аварийным и стоит в плане на расселение на 2022 — 2023 годы.

Напомним, тепло в многоквартирные дома Тюмени стало поступать с 13 сентября.