Киев, 14 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко дал понять, что в настоящий момент не поддерживает инициативу о переходе на латиницу.

Leonst Александр Ткаченко

Об этом он заявил на брифинге 14 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сначала нам нужно всем выучить хорошо украинский язык, а потом говорить о латинице», — так отреагировал Ткаченко.

Напомним, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после вопроса о переходе на латиницу сначала рассмеялся, а потом предложил прессе уточнять все подробности у автора идеи, секретаря Совнацбеза страныАлексея Данилова.