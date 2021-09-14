Москва, 15 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

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Учитывая крайне низкий уровень доходов студентов очного обучения, законопроектом предусматривается внесение изменения в статью 40 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси).

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Нилов обратил внимание на то, что сейчас каждый регион устанавливает свои скидки по проезду на общественном транспорте исходя из своих финансовых возможностей. Имеются регионы, где льготный проезд для студентов не предусмотрен, указал он в телеграм-канале.

Данный вид льгот устанавливается на уровне субъектов РФ, органы государственной власти которых согласовывают предоставление скидок на проезд на общественном транспорте для студентов очной формы обучения с транспортными компаниями.

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