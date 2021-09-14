Сыктывкар, 14 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Коми возникли трудности с переводом котельных на биотопливо — часть из них вернулись к работе на угле, сообщает БНК.

Wikimedia.org Котельная

По словам гендиректора «Коми тепловой компании» Дмитрия Макарова в этом году на брикеты перевели 12 котельных, планируется перевод еще трех, где сейчас подрядчики устанавливают оборудование. Однако ситуация с биотопливом непростая, так как поставки брикетов идут по цене 5,3 тыс. рублей за тонну, при этом уголь дешевле. Три котельные, которые были переведены на брикеты, уже снова работают на угле.

Главу Коми Владимира Уйба ситуация с ценообразованием возмутила.

«У меня вопрос к Минприроде: зачем мы даем делянки? Для того, чтобы потом доску в Германию отправляли, и опилки со щепой лежали миллиардами кубов на площадках у наших производителей? Зачем вы делянки даете? Чтобы нам потом тыкали в нос пятью тысячами за тонну брикетов? Ну так надо садить их за стол, тыкать их носом и говорить: «Уважаемые коллеги, вы у нас золото берете в виде леса, золото. А потом тыкаете нам пять тысячами. Ну, не будет вам леса», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми к отопительному сезону закупили более 70 тысяч тонн угля.