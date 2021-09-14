С популярной улицы центра Риги могут прогнать автомобили
Рига, 14 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум.
Транспортный комитет Рижской думы решает вопрос об объявлении улицы Барона свободной от автотранспорта. Об этом сообщил латвийский телеканал LTV7.
Решение на заседании 13 сентября нынешнего года не было принято из-за большого количества поступивших предложений от различных общественных организаций и обществ, а также из-за острой общественной дискуссии.
Планируется, что машины с улицы Барона пропадут летом 2022 года. Она будет открыта только для пешеходов, велосипедистов и пассажиров трамвая. В то же время, как будет организовано автомобильное движение в окрестностях, пока непонятно.
«Мы не можем говорить о том, что машин здесь не будет совсем. На этой улице есть медицинские учреждения, школа, детский сад и детская площадка. Поэтому нужно понять, на каких участках мы можем закрыть движение. Мы планируем обсудить этот вопрос с жителями, искать возможные решения», — объяснил сложность принимаемого решения, исполняющий обязанности главы комитета Янис Вайводс.
Отмечается, что в 2020 году Рижская дума начала эксперимент на другой столичной улице Чака, выделив для велосипедистов две велополосы. Эксперимент в итоге оказался неудачным, подвергся критике местных жителей, организацию движения изменили. Улица Барона тогда была предложена в качестве альтернативы.
Улица Кришьяна Барона (бывшая улица генерал-губернатора Прибалтийского края Александра Суворова) расположена в центральной части Риги. Ее протяженность — более 3 км. Начинается от Старого города и длится до Воздушного моста.