Рига, 14 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум.

Diego Delso Рига

Транспортный комитет Рижской думы решает вопрос об объявлении улицы Барона свободной от автотранспорта. Об этом сообщил латвийский телеканал LTV7.

Решение на заседании 13 сентября нынешнего года не было принято из-за большого количества поступивших предложений от различных общественных организаций и обществ, а также из-за острой общественной дискуссии.

Планируется, что машины с улицы Барона пропадут летом 2022 года. Она будет открыта только для пешеходов, велосипедистов и пассажиров трамвая. В то же время, как будет организовано автомобильное движение в окрестностях, пока непонятно.

«Мы не можем говорить о том, что машин здесь не будет совсем. На этой улице есть медицинские учреждения, школа, детский сад и детская площадка. Поэтому нужно понять, на каких участках мы можем закрыть движение. Мы планируем обсудить этот вопрос с жителями, искать возможные решения», — объяснил сложность принимаемого решения, исполняющий обязанности главы комитета Янис Вайводс.

Отмечается, что в 2020 году Рижская дума начала эксперимент на другой столичной улице Чака, выделив для велосипедистов две велополосы. Эксперимент в итоге оказался неудачным, подвергся критике местных жителей, организацию движения изменили. Улица Барона тогда была предложена в качестве альтернативы.

Улица Кришьяна Барона (бывшая улица генерал-губернатора Прибалтийского края Александра Суворова) расположена в центральной части Риги. Ее протяженность — более 3 км. Начинается от Старого города и длится до Воздушного моста.