Москва, 14 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. С одной стороны, компании, работающие в условиях свободной рыночной экономики, в том числи и онлайн-сервисы, должны иметь абсолютно равные условия для ведения бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Цитата с сайта lavka.yandex «Яндекс Лавка»

«А монопольное положение какой-либо из них неизбежно разрушает подобное равновесие. Ведь гиганты всегда имеют определенное конкурентное преимущество, которое, если его не регулировать, может привести к краху множества небольших компаний и абсолютному доминированию на рынке одного игрока.

И в этом плане «Яндекс» по отношению к мелким предприятиях, работающим в одной с ним нише, сам иногда ведет себя как монополист. Что уже не раз заканчивалось расследованиями в отношении компании на предмет дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче.

С другой стороны, корпорация Google в разы крупнее «Яндекса». И на мировом (да и российском) рынке сама выглядит как достаточно агрессивный игрок, желающий занять как можно более емкую нишу в своем сегменте услуг.

Недаром в свое время Еврокомиссия в ходе расследования дела «Googleshopping» имела соответствующие претензии к транснациональному IT-гиганту. Так что если уж говорить о законах, которые едины для всех, то тогда компании Google придется принимать принятые в России правила игры.

Другое дело, что ссылаться на некие прецеденты, имевшие место ранее, и надеяться, что это усилит позицию какой-либо из сторон, бессмысленно. Если в США, где зарегистрирована Google, принято прецедентное право, то в России система права строго кодифицированная.

То есть решения других судов не могут являться основанием для последующих решений иных судов. В нашем законодательстве все расписано по пунктам и разложено «по полочкам». На что и будут опираться соответствующие регулирующие и судебные органы, если дело дойдет до конкретных исков», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме считают, что менеджменту Google не получится отсидеться в засаде со вступлением в силу закона о «приземлении» IT-гигантов.

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