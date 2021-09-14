Москва, 14 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Сборная России одержала победу над командой Китая в полуфинале второй шахматной онлайн-олимпиады. Об этом 14 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

MichaelMaggs Шахматы

Российские шахматисты выиграли две матчевые встречи — первую со счётом 3,5:2,5, вторую — 4:2.

В первом матче Андрей Есипенко и Александра Костенюк одержали победы, Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Александра Горячкина сыграли вничью, а Полина Шувалова проиграла.

Во втором матче Дубов, Есипенко и Костенюк победили, Лея Гарифуллина и Артемьев завершили свои партии вничью, а Горячкина потерпела поражение.

В финале, который пройдёт 15 сентября, сборная России сыграет с победителем матча между командами Индии и США.