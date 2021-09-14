Черкесск, 14 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии организована проверка прокуратуры в школе села Учкекен после публикации в соцсети. Будут проверены факты применения методов воспитания, которые использовала одна из педагогов, сообщили 14 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Напомним, на днях мать одного из школьников разместила в соцсети обращение, в котором сообщила о том, что учительница её сына унизила его публично, заставив извиняться перед девочкой, стоя на коленях. Женщина рассказала, что этот случай привел к проблемам с психикой у подростка, и потребовала принять меры к педагогу, обратившись в прокуратуру.

«Прокуратурой Малокарачаевского района организовано проведение проверки по размешенной в СМИ информации о применении недозволенных методов воспитания педагогом Учкекенской средней школы в отношении учащегося 9 класса»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В случае подтверждения данных фактов надзорный орган примет меры прокурорского реагирования.