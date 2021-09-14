Подгорица, 14 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. С 14 сентября цены на все виды топлива в Черногории вырастут, сообщило Министерство капитальных вложений.

Drobs.ru Бензин

Литр бензина Еurosuper-98 подорожает на четыре цента и будет стоить 1,43 евро, а литр Еurosuper-95 стоить 1,39 евро, что на три евроцента больше.

Евродизель и топочный мазут за литр будут на два цента дороже, а это значит, что литр евродизеля будет стоить 1,21 евро, а топочный мазут — 1,19 евро.

Напомним, что коррекция цен на топливо проводится каждые 15 дней.