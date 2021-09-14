Оренбург, 14 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В 28 школах Оренбурга частично действует карантин, закрыто 45 классов, сообщили 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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По данным муниципального управления образования, ограничительные меры действуют из-за выявленных случаев заболевания COVID-19. В детских садах, по этой же причине карантин введен в 24 группах из 1045 существующих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала пандемии (по состоянию на 14 сентября) в Оренбургской области зарегистрирован 71 881 случай заражения коронавирусом. Ежедневно выявляют свыше 330 заражений.