Москва, 14 сентября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому пришлось держать спадающие брюки во время предвыборных теледебатов. Инцидент произошёл в эфире ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Политик назвал членов российского правительства и губернаторов коммунистами. В этот момент его брюки упали, ему пришлось поправить одежду, не прерывая речь.

«Все в правительстве министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты. А вы нам сегодня доказываете, что кто-то там устроил вам капитализм», — заявил Жириновский с небольшой паузой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жириновский предостерёг президента Украины Владимира Зеленского от попытки выпросить у США оружие для провокации против России. «Военная помощь» США Афганистану закончилась позором для одной страны и трагедией для другой, сказал он.

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