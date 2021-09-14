Ярославль, 14 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Ярославской области отремонтированы проблемные участки дороги «Пречистое — Любим — Буй», соединяющей Ярославскую и Костромскую области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Дорога Пречистое — Любим — Буй

Самым проблемным был участок трассы в районе деревни Ермаково Любимского района. Здесь находится сельхозпредприятие «Красный Октябрь», поставщики отказывались отправлять сюда молоковозы из-за плохой дороги, были сложности и с доставкой детей в местную школу. К решению проблемы подключился депутат Госдумы Андрей Коваленко.

«На встрече с жителями деревни Ермаково в прошлом году депутат Государственной Думы Андрей Коваленко пообещал разобраться в дорожной проблеме и обратить внимание на срочный ремонт трассы до сельского поселения. В результате совместными усилиями властей различных уровней отремонтированы критичные участки трассы. На эти цели были направлены средства, сэкономленные в результате торгов по другим объектам», — пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

По поручению губернатора Дмитрия Миронова в 2020 году были выполнены работы по восстановлению покрытия на участках протяженностью 3,5 километра. В этом году обновили еще почти 6 километров дороги Пречистое — Любим — Буй». Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: полотно было отфрезеровано, уложено 6 тысяч тонн нового асфальта, укреплены бордюры, нанесена разметка.

Ремонт подобных межрайонных трасс требуется продолжать и в будущем.

Yarregion.ru Отремонтированный участок

«Дороги — это системный вопрос, от которого зависит будущее региона. И сейчас важно не только ремонтировать имеющиеся объекты, но и создавать Трассу Большого Золотого кольца — скоростное шоссе, которое объединит города Большого золотого кольца и будет способствовать развитию малых городов и сел Ярославской области, — сказал депутат Государственной Думы Андрей Коваленко.

Развитие сети областных дорог является частью обновленной стратегии Ярославской области до 2025 года.