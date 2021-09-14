Постановление правительства Российской Федерации, согласно которому расчёт экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России отныне будет осуществляться в рублях, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Вот это супер! Зерно — золото. Ценный товар. Молодцы! Так и нужно делать дальше, переводя экспорт на рубль», — считает Ирина П.

Многие пользователи были рады услышать, что российские власти крепко взялись за меры по поддержке национальной валюты.

«Отлично! Хлеб — это наше богатство! Пусть за вывод его за рубеж компенсация поступает рублями», — указывает Владимир Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие решения российский народ ждал не одно десятилетие, поэтому их обуревает радость видеть, как мечты сбываются.

«Давно пора! Что тормозили все эти годы — не понятно. А ведь Российская Федерация могла бы жить в другой действительности, ведь вокруг её сырья, оказывается, весь мир вертится», — отметил Михаил Р.

Часть людей полагает, что использования рубля при расчётах экспортных пошлин приведёт к значительному укреплению рубля, что крайне позитивно скажется на всей российской экономике.

«Власти России очень многое сделали для укрепления рубля и продолжают этим заниматься. Естественно, самым положительным моментом остается продажа газа за рубли. Это прямо приток валюты нашей идёт, а значит, сам рубль укрепляется и становится сильнее. Ну и плюс немаленькую роль играет тот факт, что экспорт газа и нефти тоже вырос», — пишет Раис З.

Ряд пользователей сетует, что пока что экспортные пошлины в рублях придётся оплачивать экспортёру, что может оказаться для него непривычно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Всё-таки в этом случае придётся платить не конечному покупателю, а тому, кто осуществляет экспорт, т.е. производителю. Пострадает производитель», — считает Марат П.

Нашлись и те, кто уверены, что экспортёры разберутся, что им делать. Главное — стабильная ситуация на экономическом фронте.

«В результате такого перевода пошлин на рубли экспортёры, которые транжирят богатство российское, наконец-то начнут приносить пользу государству, укрепляя национальную валюту. А уж если они решат компенсировать свои издержки за счёт иностранцев, закупающих у нас зерно, так это уже не наши проблемы. Пусть чужие платят», — указывает Андрей Б.

Отдельные комментаторы призвали российские власти не останавливаться на достигнутом. Следует переводить вообще весь экспорт из России на рубли.

«Всё надо продавать за рубли. Вообще весь экспорт на национальную валюту переводить. Чтобы каждый, кто решит что-либо купить у России, подкреплял её экономику использованием нашей валюты. Таким образом повышается её ценность, а значит будет расти благосостояние российского народа», — уверен Игорь Т.

«Чем больше будет использоваться рубль при покупке/продаже сырья, тем лучше для нашей экономики. Надо всё на рубль переводить. Тогда и заживём мы в благополучном государстве», — убеждён Николай К.

Напомним, 1 июля на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован текст постановления правительства Российской Федерации, согласно которому расчёт экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России отныне будет осуществляться в рублях. Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ сообщила в своём Telegram-канале о том, что «принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин», а также «обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке».