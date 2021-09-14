Москва, 14 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Многие решения по развитию страны и укрепления экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил сегодня, 14 сентября, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ и представителями «Единой России» по исполнению поручений съезда партии.

Выступление Владимира Путина на XIX съезде партии «Единая Россия»

«Это предложение о поддержке и состоявшиеся решения поддержки семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, — напомнил глава государства. — Были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощается в нормативные документы, планы и программы. Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет, и как планируется организовать контроль за их исполнением. В том числе — с участием «Единой России».

«Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством, — уверен Владимир Путин. — От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда».