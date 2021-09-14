Ярославль, 14 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила о начале нового отопительного сезона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст постановления городских властей.

Подвал дома в Ярославле

Согласно документу, отопительный сезон в Ярославле должен начаться 17 сентября. Решение о досрочном пуске тепла принято из-за низких температур.

«В связи с понижением температуры наружного воздуха, в целях обеспечения поддержания надлежащего микроклимата в жилых и нежилых помещениях… установить начало отопительного периода 2021−2022 годов по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения в городе Ярославле с 17.09.2021 . Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», — говорится в постановлении мэрии, подписанном Владимиром Волковым.

Документ вступает в силу с момента опубликования. В соседнем с Ярославлем Рыбинске отопительный сезон начался с 14 сентября.