Владивосток, 14 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв стал лучшим ассистентом в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 14 сентября сообщается на сайте лиги.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки Динамо Артем Волков и Вадим Шипачев

Шипачёв отдал две результативные передачи в матче против «Адмирала». Теперь на его счету 510 голевых пасов в КХЛ. По этому показателю он обогнал завершившего карьеру Сергея Мозякина, у которого 509 передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:3.