Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали пьяного блогера, который сел за руль автомобиля каршеринга и показывал подписчикам в прямом эфире, как катается по вечернему городу. О задержании нарушителя 14 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД РОссии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО Блогер-дальнобойщик Михаил.

Выйти в эфир в неадекватном состоянии, сидя за рулем арендованной машины, мужчина решил вечером 13 сентября. Своим подписчикам он рассказал, что едет по Невскому проспекту, и что он пьян «в хлам». Во время эфира мужчина неоднократно отвлекался не на дорогу, а на комментарии читателей, которые предостерегали его от нарушения закона, переключал музыку под настроение и комментировал свои действия и планы на ближайшее будущее.

«Я на Невском, мне (всё равно), я (сильно пьян), я в такой хлам!, — заявил своим подписчикам блогер, используя нецензурные слова. — Еду на Думскую».

Спустя 15 минут у дома 118 по Невскому проспекту сотрудники ДПС обнаружили каршеринговый автомобиль Kia Rio под управлением блогера. Увидев сотрудников полиции, нарушитель попытался скрыться. Однако на круговом движении у обелиска Победы на площади Восстания автомобиль был заблокирован машиной сотрудников ДПС.

«На требования полицейских выйти из автомобиля нарушитель ответил отказом, выражался нецензурной бранью. При задержании блогер оказал сопротивление, в результате чего одному из сотрудников полиции были причинены телесные повреждения», — рассказали в Главке.

Мужчину доставили в отдел полиции, где полицейские оперативно установили его личность: 31-летний дальнобойщик, ныне безработный блогер Михаил Р.

«От медицинского освидетельствования нарушитель отказался. В отношении него составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД, а также неповиновение сотрудникам полиции. Кроме того по факту причинения правонарушителем травм полицейскому в ближайшее время материалы будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела», — подытожили в ведомстве.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.