Уфа, 14 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружено в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Сообщается, что 13 сентября спасатели получили информацию о том, что посёлке Чишмы Чишминского района произошел крупный пожар: сгорел дом и автомобиль Renault Logan.

«Было найдено тело мужчины 1952 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, в регионе в текущем году произошло 8392 пожара, в результате которых погибли 172 человека, травмы получили 178 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за неделю зафиксировали 108 техногенных пожаров.