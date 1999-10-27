Самарская область, 27 октября, 1999, 10:20 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области К.А.Титов подписал постановление "Об улучшении транспортного обслуживания инвалидов".

Ежегодно в Самарской области инвалидам Великой Отечественной войны бесплатно выдается около тысячи автомобилей "Ока". Те же, кто мог купить машину подороже, например, "Жигули" или "Москвич", лишь доплачивали разницу. К сожалению, до сегодняшнего дня подобную возможность имели отнюдь не все инвалиды. Новое постановление губернатора расширило круг льготников. Теперь инвалиды труда, детства и общего заболевания при покупке автомобиля любой модели будут доплачивать разницу между выбранным транспортным средством и суммой, равной 60% от стоимости "Оки", а не мотоколяски, как это было раньше. Это положение касается и лиц, страдающих детским церебральным параличом.