Джакарта, 14 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 потрясло индонезийскую провинцию Западная Ява, сообщает Detik.

Martin Luff Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 14 сентября в 16:08 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.

Землетрясение вызвано субдукционной активностью Индо-Австралийской плиты.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара на стыке трёх литосферных плит.