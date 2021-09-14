В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Джакарта, 14 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 потрясло индонезийскую провинцию Западная Ява, сообщает Detik.
Martin Luff
Землетрясение
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 14 сентября в 16:08 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.
Землетрясение вызвано субдукционной активностью Индо-Австралийской плиты.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара на стыке трёх литосферных плит.