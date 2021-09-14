Оренбург, 14 сентября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд 14 сентября рассмотрел апелляцию депутата горсовета Оренбурга Елены Афанасовой на решение Промышленного райсуда города по антиковидному делу. Административное наказание оставлено без изменений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

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Напомним, Афанасова была оштрафована на 3 тысячи рублей за нарушение требований губернаторского указа о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Установлено, что депутат организовала вечером 29 апреля 2021 года массовое мероприятие в честь 60-летия со дня полета человека в космос. Концерт и тематические площадки посетили около 500 горожан.