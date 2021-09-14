Владивосток, 14 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Хоккей

В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Дмитрий Рашевский, ещё по шайбе забросили нападающие Станислав Галиев, Николай Чебыкин и Вадим Шипачёв.

На счету Шипачёва также две результативные передачи.

У «Адмирала» точными бросками отметились форварды Вячеслав Ушенин и Марк Верба, оформивший дубль.

«Динамо» одержало пятую победу в пяти матчах и занимает первое место в турнирной Таблице КХЛ. «Адмирал» потерпел шесть поражений в шести встречах.

Читайте также: «Сибирь» разгромила «Торпедо» в матче КХЛ