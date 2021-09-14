Таллин, , 15:15 — REGNUM Эстония одной из первых стран мира приняла закон, согласно которому в местных выборах разрешено участвовать с 16-летнего возраста. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV в своем репортаже.

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Сообщается, что поскольку большая часть 16−17-летних ребят учится в школе, Министерство образования и науки выступило с уточнением вопроса, следует ли учебным заведениям сохранять нейтральность в предвыборный период.

«Предвыборная реклама в школьной среде запрещена. Это означает, что там нельзя раздавать свою рекламную продукцию», — обозначила официальную позицию представитель министерства Юлле Матсин.

Однако, добавила она, это не означает, что школа должна избегать встреч с кандидатами. Напротив, министерство приветствует проведение мероприятий, позволяющих ученикам ознакомиться с политической повесткой.

«При организации предвыборных мероприятий надо учитывать, что их нельзя проводить в рамках учебной деятельности. Участие в них должно быть добровольным», — пояснила Матсин.

Она добавила, что приглашать нужно на равных условиях все партии, избирательные союзы и всех независимых кандидатов, принимающих участие в выборах.

Определенную интригу в данный вопрос привносит то обстоятельства, что в местных выборах могут принимать участие либо сами учителя, либо руководители школ. В этом случае нейтральная позиция учебного заведения в предвыборный период вызывает сомнения, отметили эстонские журналисты.

Местные выборы пройдут в Эстонии с 10 по 17 октября 2021 года.