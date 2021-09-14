Киев, 14 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. 13 сентября национал-радикалы совершили нападение на дом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, говорится в заявлении политической силы.

Цитата из прямой трансляции Украинские радикалы

Согласно информации ОПЗЖ, вандалы забрасывали здание фаерами и дымовыми шашками, расписывали забор оскорбительными надписями, блокировали дорогу, передает корреспондент ИА REGNUM.

В политсиле подчеркнули, что воспринимают данную акцию «профессиональных протестующих» как продолжение давления на оппозиционного политика и его травли со стороны украинской власти и подконтрольных ей национал-радикальных сил.

«Начало очередного витка давления на оппозиционного политика, проводимое «под чутким руководством» Службы безопасности Украины, несомненно, связано с заявлением Виктора Медведчука, в котором он говорит о том, что, несмотря на незаконное уголовное преследование и политические репрессии со стороны власти, продолжит борьбу за мир, законность и справедливость, за права украинского народа», — уверены в ОПЗЖ.

Нападение на дом прокомментировал и сам Медведчук, подчеркнувший, что ни СБУ, ни национал-радикалы, ни власть в целом не смогут запугать оппозицию и остановить борьбу, которую она ведёт за прекращение преступного курса, за соблюдение конституции и законов, за превращение Украину в успешное государство».

«Реальная Украина, ее народ, интересы, культура и экономика уничтожаются. Смысл существования одной из крупнейших стран Европы низводится до того, чтобы до конца своих дней вести антироссийскую политику, какой бы абсурдной и антинародной эта политика ни была. Это преступная политика, а потому не стоит искать правосудия у преступников, которые наживаются на войне и нищете народа. Я уверен, что Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему», — считает Медведчук.

Оппозиционный политик обратился к украинцам с призывом бороться за будущее страны, за правду и справедливость.

«Никакой заморский специалист не положит этому конец, только мы, граждане Украины, способны навести порядок в нашей стране. Эта власть доказала свою никчемность, некомпетентность и лживость. Мы должны создать условия, чтобы никогда подобные люди не управляли нашей страной. Мы все должны объединиться для спасения страны от этой обанкротившейся преступной власти», — отметил он.