За сбыт марихуаны на четыре года осужден 32-летний житель Калуги
Калуга, 14 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, обвинённомув сбыте наркотического средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.
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Наркотики
Установлено, что в марте 2021 года злоумышленник за денежное вознаграждение продал наркотическое средство — марихуану — потребителю. Противоправная деятельность подсудимого фиксировалась сотрудниками полиции, после чего он был задержан и заключен под стражу.
Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.