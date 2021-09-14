Калуга, 14 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, обвинённомув сбыте наркотического средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

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Установлено, что в марте 2021 года злоумышленник за денежное вознаграждение продал наркотическое средство — марихуану — потребителю. Противоправная деятельность подсудимого фиксировалась сотрудниками полиции, после чего он был задержан и заключен под стражу.

Суд приговорил его к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.