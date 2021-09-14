Лондон, 14 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. На авторынке Великобритании представлен обновленный пикап SsangYong Musso. Об этом сообщает издание Autoexpress.

Autoexpress SsangYong Musso

Обновленная модель получила новый дизайн экстерьера. Так, модель теперь обладает новым передним бампером с вертикальными противотуманными фарами, решеткой радиатора с хромированными элементами и новыми 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Последние доступны в топовой версии Saracen.

В движение модернизированный пикап приводит 2,2-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 178 л. с. Агрегатируется он с шестиступенчатой «механикой». В качестве опции предусмотрен шестискоростной «автомат». С 0 до 100 км/ч модель разгоняется с таким мотором за 11,3 с.

Новый SsangYong Musso обладает достаточной мощностью, чтобы буксировать 3,5-тонный прицеп. При этом грузоподъемность машины составляет одну тонну.

Напомним, компания SsangYong планирует представить новый концептуальный внедорожник с индексом X200.

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